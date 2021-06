Union Investment veräußert „Red Square“ in Dreieich an HBB

Union Investment veräußert eines der ersten Investments aus dem Portfolio des UniInstitutional European Real Estate. Das „Red Square" in Dreieich-Buchschlag zählte seit 2004 zum Bestand des institutionellen Offenen Immobilien-Publikumsfonds. Neuer Eigentümer des dreigeschossigen Bürogebäudes mit einer Mietfläche von insgesamt 10.089 m² ist HBB Capital Investors.

