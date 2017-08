Union Investment verabschiedet sich aus Ungarn

Krisztina Palace

Union Investment hat den Kompass für seinen Offenen Publikumsfonds UniImmo: Global neu taxiert: Während die Frankfurter soeben mit dem Kauf der Büroimmobilie „Stockholm Hub“ schwedisches Terrain sondiert haben [wir berichteten], verabschieden sie sich aus Ungarn. Als letzte Bestandsimmobilie dort haben sie das Bürohaus Krisztina Palace in Budapest an den von der österreichischen Erste Group betreuten Erste Open-Ended Real Estate Investment Fund weitergereicht.

.

„Mit der hochwertigen Büroimmobilie Krisztina Palace ergänzen wir unser umfangreiches Portfolio in Budapest um ein weiteres attraktives Objekt in erstklassiger Lage“, sagt Balazs Pazmany, Head of the Board der Erste Asset Management GmbH. „Die Immobilie entspricht mit ihrer guten Mieterstruktur genau dem Ankaufsprofil des Erste Open-Ended Real Estate Investment Fund.“ Erst zum Jahresauftakt hatte der Erste Real Estate Funds die Büro-Projektentwicklung von Skanska - „Nordic Light“ - im 13. Bezirk erworben [wir berichteten].



Das 18.000 m² große Bürogebäude liegt im Stadtteil Buda und wurde 2008 noch im Projektstadium für UniImmo: Global erworben. Die vollvermietete Büroimmobilie dient derzeit unter anderem vom Pharmazie- und Kosmetikhersteller Johnson & Johnson, der Emirates-Airline als auch dem IT-Unternehmen Eaton Enterprises als Standort. Das Erdgeschoss ist Gastronomie-Anbietern und diversem Einzelhandel vorbehalten. Die Immobilie hält die Auszeichnung BREEAM Very Good. CBRE hat die Transaktion vermittelt, die Rechtsberatung oblag der Kanzlei CMS.