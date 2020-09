Union Investment unterzeichnet neuen Mietvertrag mit Galeria Karstadt Kaufhof

Gute Nachrichten für den Einzelhandelsstandort Hamburg-Wandsbek: Die 28.000 m² große Karstadt-Filiale in der Wandsbeker Marktstraße wird zunächst weiter betrieben. Am Montag haben sich die Eigentümerin des traditionsreichen Gebäudes Union Investment und Galeria Karstadt Kaufhof (GKK) auf einen neuen Mietvertrag mit einer Laufzeit von 3,5 Jahren geeignet. Die Verlängerung bis zum 30. April 2024 ist das Ergebnis eines intensiven Dialoges der Vertragsparteien, der von dem Bemühen gekennzeichnet war, eine für beiden Seiten wirtschaftlich tragfähige Lösung zu finden.

.

„Wir haben signifikante Zugeständnisse bei den Mietkonditionen gemacht, GKK wiederum hat eine geringere Laufzeit des Mietvertrages akzeptiert. Damit halten wir den wichtigen Mieter in unserem Objekt und sichern uns eine verlässliche Planungsperspektive für die anschließende Umgestaltung und Nachnutzung dieses erstklassigen Gebäudes“, sagt Jörn Stobbe, Mitglied der Geschäftsführung der Union Investment Real Estate GmbH.



Planungssicherheit bietet der fortgesetzte Betrieb von Karstadt auch den Einzelhandelsmietern des benachbarten Quarrée Wandsbek, das ebenfalls zum Portfolio der Hamburger Immobilienfondsgesellschaft gehört. Das Einkaufszentrum mit einer Gesamtfläche von 40.000 m² wird derzeit einer umfassenden Modernisierung unterzogen. Union Investment investiert hier rund 40,0 Millionen Euro. Das Center ist neben dem direkten Zugang im Erdgeschoss auch durch einen Übergang direkt mit dem ersten Geschoss der Karstadt-Filiale verbunden.



„Unser Konzept für die Revitalisierung des Standortes, das wir nun mit unseren Architekten und Bauingenieuren in Ruhe ausarbeiten können, wird sowohl das Geschäftshaus als auch das Center einbeziehen. Hamburg und speziell die Wandsbeker können sich also auf eine dauerhaft attraktive Shoppingdestination freuen. Mit dem Bezirk Wandsbek arbeiten wir gemeinsam an einer Lösung, die neben Einzelhandel auch andere sich gut ergänzende Nutzungen enthalten kann“, so Jörn Stobbe.