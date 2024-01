Union Investment und URW verlängern Partnerschaft

Drei erfolgreiche Handelsimmobilien, eine erfolgreiche Partnerschaft. Seit Jahren managt Unibail-Rodamco-Westfield (URW) für Union Investment die drei erfolgreichen Handelsimmobilien Köln Arcaden, Riem Arcaden in München und Spandau Arcaden. Diese Partnerschaft geht jetzt vorzeitig in die Verlängerung und schafft so eine langfristige gemeinsame Perspektive für die drei Assets.

.