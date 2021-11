Union Investment und Pandion machen 600 Mio. Euro-Deal klar

Union Investment kauft im Rahmen eines Forward Fundings das im Münchener Werksviertel entstehende Pandion Officehome für rund 600 Mio. Euro. Bonitätsstarker Ankermieter ist die BimA. Diese hatte im Sommer einen Mietvertrag für das gesamte Objekt unterzeichnet und damit die größte Anmietung am Markt realisiert [wir berichteten].

