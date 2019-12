Union Investment und Generali RE kaufen spanisches Shopping-Center

Union Investment und Generali Real Estate haben sich im Rahmen eines 50-50 Joint Ventures das Shopping-Resort Puerto Venecia in Saragossa kaufvertraglich gesichert. Mit rund 19 Millionen Besuchern pro Jahr gehört Puerto Venecia zu den Top 5 Einkaufsdestinationen in Spanien. Bestandteile der Transaktion sind ein Shopping Center mit 193 Shops und ein Retail Park. Die Gesamtmietfläche liegt bei rund 120.000 m².

