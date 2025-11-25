Union Investment trennt sich von zwei Landmarks in Prag und Lissabon

Mit zwei großvolumigen Verkäufen in Tschechien und Portugal nutzt Union Investment die Marktbelebung in Europa, um die Liquidität seiner Publikumsfonds zu stärken. In Prag gelang mit kolportierten 695 Mio. Euro der größte Retail-Single-Asset-Deal des Jahres in CEE, in Lissabon der profitable Exit eines fast vollvermieteten Büroturms.

