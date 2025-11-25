Liquidität von über 770 Mio. Euro
Union Investment trennt sich von zwei Landmarks in Prag und Lissabon
Mit zwei großvolumigen Verkäufen in Tschechien und Portugal nutzt Union Investment die Marktbelebung in Europa, um die Liquidität seiner Publikumsfonds zu stärken. In Prag gelang mit kolportierten 695 Mio. Euro der größte Retail-Single-Asset-Deal des Jahres in CEE, in Lissabon der profitable Exit eines fast vollvermieteten Büroturms.
Union Investment hat zwei bedeutende Immobilientransaktionen in Europa abgeschlossen und damit sowohl den UniImmo: Deutschland als auch dem UniImmo: Global weitere Liquidität verschafft. In Prag veräußerte der Hamburger Investmentmanager das Einkaufszentrum Palladium an den größten Fonds der tschechischen Reico Erste Asset Management – ein Verkauf, der laut Unternehmen den bislang größten Einzeldeal auf dem tschechischen Immobilienmarkt markiert und zugleich die größte Retail-Single-Asset-Transaktion in der CEE-Region im laufenden Jahr darstellt. Der erzielte Preis lag laut des Fondsmanagers über dem letzten Sachverständigenwert und signifikant über dem 2015 gezahlten Ankaufspreis [wir berichteten]. Laut Marktinformationen beläuft sich dieser auf rund 695 Mio. Euro.
Für Peter Karl, Vorstandsmitglied für Immobilieninvestments bei Erste Asset Management, ist diese Akquisition ein bedeutender Meilenstein für unseren Reico Nemovitostni Fonds. „Das Palladium gehört zu den prestigeträchtigsten Gewerbeimmobilien in Mitteleuropa. Es für unsere Anleger zu sichern, ist eine herausragende Leistung.“
Das Shopping Center verfügt über rund 60.000 m² Gesamtfläche, darunter 17.500 m² Büros, 180 Shops und mehr als 800 Parkplätze. Mit jährlich knapp 15 Millionen Besuchern zählt es zu den dominanten City-Centern zwischen Prager Alt- und Neustadt. Nach zehn Jahren Haltedauer [wir berichteten] spricht Union Investment von einer „Erfolgsstory“ mit stabilen Cashflows und deutlicher Wertsteigerung. “Der Verkaufszeitpunkt zum Beginn des neuen Marktzyklus ist perfekt. Das Objekt hat über einen Zeitraum von zehn Jahren einen positiven Cashflow und eine hohe Ertragsstabilität generiert sowie hohe Wertsteigerungen erzielt“, sagt Laura Roll, Senior Investment Manager Retail bei Union Investment. Mit dem Anziehen des Marktes nutzt der Fondsmanager jetzt das Marktumfeld um die Liquidität zu gewährleisten. Wie aus dem im Sommer veröffentlichten Geschäftsbericht hervorgeht, musste der Fonds im Geschäftsjahr 2024/2025 massive Mittelabflüsse von netto 503,8 Millionen Euro verkraften. Da die Abflüsse bei offenen Immobilienfonds anhalten, läuft die Bereinigung des Portfolios unvermindert weiter.
Parallel zum Deal in Prag verkauft Union Investment den Büroturm Torre Oriente in Lissabon aus dem Sondervermögen des UniImmo: Global an ein Joint Venture aus Sonae Sierra und Bankinter Investment. Auch hier liegt der Verkaufspreis laut des Fondsmanagers oberhalb des letzten Gutachterwerts, der laut Geschäftsbericht bei rund 77,8 Mio. Euro lag. Das 27.600-m²-Objekt aus dem Jahr 2009 ist zu über 95 Prozent vermietet und Teil eines größeren Ensembles am Colombo Shopping Center. Der Abschluss wird bis Ende 2025 erwartet.
Mit beiden Exits nutzt Union Investment die wieder zunehmende Dynamik der europäischen Investmentmärkte, stärkt die Fondsliquidität und schafft Raum für Reinvestitionen in Kernmärkten. „Seit dem Erwerb im Jahr 2009 [wir berichteten] hat Torre Oriente stabile Cashflows und eine positive Wertentwicklung für den Publikumsfonds UniImmo: Global erzielt. Mit dem Verkauf des Büroturms nutzen wir eine Marktchance im wieder anziehenden Investmentmarkt Portugals, bauen zusätzliche Liquidität für den Fonds auf und verjüngen gleichzeitig das Portfolio“, so Martin Schellein, Leiter Investment Management Europa bei Union Investment.