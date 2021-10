Union Investment steigt wieder in den USA ein

Nach rund drei Jahren Pause investiert Union Investment wieder in den USA und hat eine Trophy-Einzelhandelsimmobilie in der Luxusmeile von Chicago erworben. Das Gebäude mit der Adresse 57-65 East Oak Street hat eine Mietfläche von rund 2.800 m² und ist vollständig an die Modemarken Chanel, Van Cleef & Arpels, Moncler und das Luxus-Restaurant Le Colonial vermietet. Der Ankauf erfolgt für den Offenen Immobilien-Publikumsfonds UniImmo: Europa. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

„In den letzten Jahren war es für uns aufgrund der hohen Absicherungskosten und der Reisebeschränkungen im Zuge der Covid-19-Pandemie schwierig, in den USA zu investieren. Da das US-Team während dieser Zeit aber aktiv geblieben ist, können wir nun wieder akquirieren und freuen uns darauf, die Chancen in diesem sehr dynamischen Markt wahrzunehmen“, sagt Matthew Scholl, Executive Director und Head of Investment Management Americas bei Union Investment.



„Wir wollen unseren Immobilienbestand in Übersee weiter ausbauen, denn globale Investitionen sind ein wichtiger Baustein zur Diversifizierung unseres Portfolios und zur Absicherung gegenüber künftiger Krisen“, sagt Henrike Waldburg, Head of Investment Management Global bei Union Investment.



„Die East Oak Street ist die erste Adresse für Luxus und Mode in Chicago. Zu den prominenten Mietern zählen Marken wie Hermes, Prada, Giorgio Armani, und Dior. Angesichts der gefragten Flächen sind die Leerstände historisch niedrig und die Mieten konstant. Die erworbene Immobilie, bestehend aus einem zwei- und einem vierstöckigen Gebäude, wurde 2018 erbaut und ist eine der neuesten Luxus-Einzelhandelsimmobilien in dieser begehrten Einkaufsstraße", sagt Kseniya Merritt, Head of Retail Investments North America im New Yorker Büro von Union Investment.