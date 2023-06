Union Investment steigert Vermietungsquote im Triiio auf 80 %

Nach der Vermietung von rund sieben Etagen bzw. insgesamt 4.800 m² im vergangenen September [wir berichteten] gelingt Union Investment der nächste Vermietungserfolg für das Büroensemble Triiio Hamburg. Das Unternehmen gewinnt vier neue Mieter für eine Fläche von zusammen rund 9.700 m². Damit konnten seit Auszug der Reederei Hamburg Süd bereits rund 80 Prozent bzw. 15.000 m² der insgesamt 19.400 m² neu vermietet werden.

