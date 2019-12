Bau der „Y-Towers“ in Amsterdam startet im Januar

Es tut sich was im Entwicklungsgebiet Overhoeks im Norden von Amsterdam: Union Investment wird dort ab Januar 2020 mit den „Y-Towers“ eines der spektakulärsten Großprojekte in der niederländischen Metropole in Angriff nehmen. Der Investmentmanager hatte das Projekt erst vor Kurzem übernommen [wir berichteten]. Mit Rizzani de Eccher als Generalunternehmer soll nun ein gemischt-genutztes Neubauensemble mit etwa 106.000 m² Bruttogeschossfläche in attraktiver Wasserlage und unmittelbarer Citynähe entstehen.

.