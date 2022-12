Union Investment vermeldet in dieser Woche gleich zwei Ankäufe für den institutionellen Offenen Immobilien-Publikumsfonds UniInstitutional European Real Estate. In Portugals Hauptstadt Lissabon sichert sich die Investmentsgesellschaft einen Hypermarkt; im französischen Lyon wechselt ein projektiertes Bürogebäude in den Bestand des Fonds.

Fotos: Union Investment



[…]