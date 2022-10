Union Investment plant Quartiersentwicklung Wandsbeker Markt

Union Investment plant den Wandsbeker Markt in Hamburg bis 2027 für einen dreistelligen Millionenbetrag neu zu entwickeln. Die Eigentümerin des Quarree Wandsbek und der benachbarten Galeria-Immobilie hat für die umfassende Aufwertung des Standortes ein zukunftsträchtiges Konzept entwickelt. Die Bezirkspolitik hat bereits einstimmig den Beginn des Bebauungsplanverfahrens beschlossen.

