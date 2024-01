Union Investment löst sein Technical Spin-off auf

Aufgrund des extrem schwierigen Marktumfelds fokussiert sich Union Investment künftig verstärkt auf sein Kerngeschäft: Das in Hamburg ansässige Technical Spin-off Union Investment Real Estate Digital wird daher nach knapp dreijähriger Pilotphase Ende April 2024 aufgelöst. Die Digitalkompetenzen für den Immobilienbereich werden intern neu gebündelt.

.

Gegründet wurde die Union Investment Real Estate Digital GmbH 2020 als digitale Tochter in der Union Investment Gruppe. Ihr Angebot umfasste digitale Services rund um die gewerblich genutzte Immobilie. Das Technologie-Spin-off startete mit der Zielsetzung in die Pilotphase, basierend auf der Applikation „Run this place„ schrittweise ein digitales Ökosystem für Gewerbeimmobilien aufzubauen und den Lebens- und Arbeitsalltag von Immobiliennutzern komfortabler und serviceorientierter aufzubauen. Die angebotenen Services umfassten das Parkraummanagement mit den Bereichen Parken und E-Charging sowie unterschiedliche Community- und Workspace-Services. In insgesamt zwölf deutschen Büroobjekten aus dem Eigenbestand konnte die Applikation erfolgreich ausgerollt werden. Neben Kunden aus der Union Investment Gruppe konnten auch externe Kunden für die gebäudebezogenen Services begeistert werden.



Union Investment möchte aufgrund des aktuellen Marktumfeldes jetzt einen noch stärkeren Fokus auf das Kerngeschäft richten. „Wir haben in dieser Pilotphase mit unserem Spin-off, ergänzend zu unserer eigenen PropTech-Initiative, extrem viel gelernt und speziell mit dem Aufbau von digitalen Geschäftsprozessen wertvolle Erfahrungen gesammelt. Nicht zuletzt haben wir über das neue Angebot Mitarbeitende für Union Investment gewinnen und binden können, die viel Know-how aus anderen Branchen als dem Immobilienbereich mitgebracht haben“, so Fabian Hellbusch, Leiter Immobilienmarketing bei Union Investment.



Die gewonnenen Erfahrungen und das aufgebaute Know-how will Union Investment nun intern neu bündeln und für sich nutzen. Mitarbeitende des internen PropTechs sollen überwiegend in die Immobilientochter eingebunden werden, wo vor allem im Asset Management die Digitalisierung von Prozessen vorangetrieben wird. „Dafür werden gute Leute benötigt, die sich mit „Run this place„ wertvolle neue Kompetenzen aufgebaut haben“, so Hellbusch.



Union Investment verfolgt unterdessen ihre digitale Roadmap mit großer Kraft weiter. Vor allem entwickelt sich die Immobilienplattform von Union Investment rasant weiter. Im Mittelpunkt der Anstrengungen stehen dabei das Datenmanagement, neue Prozesse und Systeme und Automatisierung. „Interne Services aber auch Dienstleistungen rund um die Immobilie werden immer leistungsstärker, flexibler und effizienter. Darin liegen Performancepotenziale für unsere Anlegerinnen und Anleger und für neue Geschäftsmöglichkeiten", sagt Fabian Hellbusch. Zudem will Union Investment neue digitale Standards entwickeln, in die auch Partnerunternehmen, von der Investmentseite bis zum Property Manager, einbezogen werden sollen.