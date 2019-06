Union Investment komplettiert Führungstrio im Asset Management Hospitality

In Folge des starken Wachstums ihres Hotelportfolios in den vergangenen Jahren hat Union Investment das Führungsteam im Bereich Asset Management Hospitality neu aufgestellt und sich personell weiter verstärkt. Thorsten Purkus (46) hat zum 1. Juni 2019 die Leitung des Teams Asset Management Hospitality International übernommen. Yvonne Brabant leitet bereits seit dem 1. Juni 2018 das Team Asset Management Hospitality Deutschland. Beide berichten an den Abteilungsleiter Martin Schaller, der seit fünf Jahren die Gesamtverantwortung für den Bereich Asset Management Hospitality bei Union Investment trägt.

.

Thorsten Purkus verfügt über eine Erfahrung von mehr als 20 Jahren in der internationalen Hotellerie. Zwischen 2002 und 2016 war der diplomierte Betriebswirt in unterschiedlichen Positionen für den Hyatt-Konzern tätig. Anschließend leitete er das Asset Management von Munich Hotel Partners und fungierte als Managing Partner der PVP Hospitality GmbH in Zürich. Bei Union Investment ist er für die Verwaltung von heute 31 Hotels in sieben europäischen Auslandsmärkten und den USA zuständig. Zu seinen ersten Meilensteinen in der neuen Funktion werden die anstehenden Eröffnungen des Holiday Inn Hotels in Danzig und des Thompson Hotels in Washington D.C. zählen.



Yvonne Brabant verfügt ebenfalls über rund zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Hotelindustrie, darunter bei Jones Lang Lasalle und PKF Hotelexperts. Zuletzt war sie als Senior Professional im Hotel Advisory von Deloitte insbesondere für die Beratung bei der Restrukturierung von Betreiberverträgen sowie den Asset Management Support für Hoteleigentümer zuständig. Bei Union Investment ist sie nun mit ihrem Team für das Asset Management der aktuell 44 Hotels in Deutschland verantwortlich. Zu ihren aktuellen Herausforderungen zählen unter anderem die erfolgreiche Umsetzung der laufenden Renovierungen im InterContinental Berlin sowie im Steigenberger Hotel Hamburg.



„Die Aufteilung unserer Asset Management Hospitality Einheit in zwei Teams ist die Folge unseres wachsenden Hotelportfolios und der zunehmenden Herausforderungen für eine erfolgreiche Verwaltung von Hotelimmobilien in einem anspruchsvollen Marktumfeld“, sagt Martin Schaller, Leiter Asset Management Hospitality bei der Union Investment Real Estate GmbH. „Yvonne Brabant und Thorsten Purkus sind unsere Idealbesetzungen. Beide bringen neben einer betriebswirtschaftlichen Ausbildung langjährige Erfahrung im Betrieb von Hotels sowie im Management von Hotelimmobilien mit. Sie werden mit ihren Teams den langfristigen Erfolg unserer Hotelinvestments weiterhin sichern.“



Mit 75 Hotels im Wert von rund 4,3 Mrd. Euro und verteilt auf neun Länder gehört Union Investment zu den größten europäischen Hotelinvestoren. Der Schwerpunkt liegt mit 44 Hotels auf dem deutschen Markt, der internationale Anteil soll in den nächsten Jahren weiter wachsen.