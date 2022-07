Union Investment kauft Unmüssig-Projekt für 340 Mio. Euro

Union Investment hat im Rahmen eines Forward Fundings die Projektentwicklungen Degerloch Office Center (DOC) 1 und 2 in der Löffelstraße 40 und 34-38 am Südrand der Stuttgart Innenstadt erworben. Der Ankauf erfolgt für den Bestand des Offenen Immobilien-Publikumsfonds UniImmo: Deutschland. Verkäufer ist der Freiburger Projektentwickler Unmüssig. Der Kaufpreis liegt bei rund 340 Millionen Euro.

