Union Investment kauft in der Schildergasse von Bauwens

Geschäftshaus in Toplage

© Union Investment/Bauwens

Union Investment erwirbt für den Offenen Immobilien-Publikumsfonds UniImmo: Deutschland ein projektiertes Geschäfts- und Bürohaus in der bekannten Kölner Einkaufsstraße. Verkäuferin des Objekts mit einer geplanten Mietfläche von 6.965 m² ist eine Projektgesellschaft der Bauwens-Unternehmensgruppe.

.

„Diese hochwertige Projektentwicklung befindet sich in bester Highstreet-Lage und in dem am stärksten nachgefragten Büro-Teilmarkt Kölns. Das Gebäude wird nach Fertigstellung eine nachhaltige Vermietbarkeit durch fungible Flächengrößen, eine erstklassige Objektqualität und Flächenflexibilität bieten“, so Alejandro Obermeyer, Leiter Investment Management DACH bei Union Investment.



Die siebengeschossige Immobilie mit der Adresse Schildergasse 56-58/Herzogstraße 2-12/Perlenpfuhl 39 wird nach Fertigstellung im Jahr 2024 über insgesamt rund 5.450 m² Büro- und 1.500 m² Einzelhandels- und Lagerflächen verfügen. Im 1., 3. und 4. Obergeschoss wird es Terrassen geben, im 6. Obergeschoss eine Dachterrasse mit Domblick. Das Objekt wird nach heutigem Planungsstand taxonomiekonform sein und eine DGNB Gold-Zertifizierung erhalten.



Die Büroflächen liegen im 1. bis 6. Obergeschoss und können flexibel in unterschiedlich große Mieteinheiten geteilt werden. Die etwa 930 m² umfassende Einzelhandelsfläche im Erdgeschoss ist inklusive der Lagerflächen im Untergeschoss von rund 550 m² bereits für zehn Jahre an Deichmann vermietet.



„Der Rückbau der Bestandsgebäude ist bereits erfolgt und wir wollen noch im Frühjahr mit der Baugrube beginnen. Sobald die Baugenehmigung für den Hochbau vorliegt, starten wir mit der Hochbaumaßnahme, um eine Fertigstellung in 2024 zu ermöglichen. Das Geschäftshaus wird sich zur Schildergasse als markante Eckbebauung präsentieren und das Straßenbild durch seine hochwertige und zeitlose Architektur deutlich aufwerten“, erläutert Timo Wess, geschäftsführender Gesellschafter der Bauwens Development GmbH & Co. KG.



Das Büro- und Geschäftshaus liegt mitten in der Kölner Innenstadt und hat eine sehr gute Verkehrsanbindung: Die Nahverkehrsknotenpunkte Heumarkt und Neumarkt sind zu Fuß in nur 5 Minuten erreichbar. Auch der Kölner Hauptbahnhof, angebunden an den Regional- und Fernverkehr, ist fußläufig nur 11 Minuten entfernt. Diverse Parkhäuser und Parkplätze befinden sich zudem im direkten Umkreis.



Union Investment wurde rechtlich von KFR Rechtsanwälte, Steuerlich von Heuking Kühn Lüer Wojtek beraten. Die rechtliche Beratung von Bauwens erfolgte durch Ebner Stolz.