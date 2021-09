Union Investment kauft in der Pariser Innenstadt

Sale und Lease Back im Herzen der Pariser Innenstadt: Union Investment hat das Bürogebäude mit der Adresse 59 Boulevard Haussmann/34 rue des Mathurins erworben. Verkäufer ist die französische Bank Crédit du Nord, die das Gebäude zurückgemietet hat. Der Kauf erfolgt für das Portfolio des Offenen Immobilienfonds UniImmo: Deutschland. Erst vor kurzem erfolgte mit dem Erwerb eines Bürogebäudes in unmittelbarer Nähe, in der Avenue du Coq 5-7, der Wiedereintritt von Union Investment in den französischen Investmentmarkt.

„Prestigeträchtige und gut gelegene Immobilien wie diese sind im Pariser Stadtzentrum, einem der engsten Mietmärkte Europas, sehr selten. Die eindrucksvolle Architektur und die besonderen Qualitäten des Boulevard Haussmann 59 bieten ein großes Potenzial für die Sanierung und Neupositionierung dieses Objekts in der Zukunft“, sagt Martin Schellein, Leiter Investment Management Europa bei Union Investment.



Das im Jahr 1927 erbaute Gebäude mit seiner beeindruckenden Art Déco-Fassade hat eine Mietfläche von rund 10.800 m², die sich auf das Erdgeschoss, sieben Obergeschosse und zwei Untergeschosse verteilt. Zwischen 2009 und 2020 wurde die Immobilie umfassend saniert.



Das Objekt ist hervorragend an den öffentlichen Nahverkehr angebunden, die Verkehrsknotenpunkte „Saint-Lazare“ und „Opera-Auber“ befinden sich in unmittelbarer Nähe. Zudem liegen viele attraktive Geschäfte und Restaurants sowie die bekannten Kaufhäuser „Le Printemps Haussmann“ und „Galeries Lafayette“ in fußläufiger Entfernung.



Union Investments wurde rechtlich von Screeb Notaries, Archers, steuerlich von Simmons & Simmons und technisch von Drees & Sommer beraten. Société Générale Real Estate Advisory vermittelte die Transaktion.