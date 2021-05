Union Investment kauft „Haus am Aegi“ von Quantum

Union Investment hat das Bürogebäude „Haus am Aegi“ in Hannovers Innenstadt von der Quantum Immobilien Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) erworben. Der Ankauf erfolgt für den institutionellen Immobilien-Publikumsfonds UniInstitutional German Real Estate, für den das Fondsmanagement im April auch das Münchner Terrano erworben hatte [wir berichteten].

