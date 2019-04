Union Investment kauft Bonner Büroquartier von Art-Invest

Die projektverantwortliche Art-Invest Real Estate verständigte sich mit Union Investment über den Verkauf des Neuen Kanzlerplatzes in Bonn. Union Investment wird das Gebäudeensemble nach der für Anfang 2022 geplanten Fertigstellung für drei ihrer aktiv gemanagten Immobilienfonds übernehmen. Die vollständige Projektverantwortung bleibt bis dahin bei Art-Invest Real Estate. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

.