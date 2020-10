Union Investment investiert über £105 Mio. in Bestlage von Birmingham

Union Investment hat in der Bestlage von Birmingham investiert und das 1875 erbaute Bürogebäude Colmore Row 55 erworben. Die Immobilie mit denkmalgeschützter viktorianischer Fassade steht in einem der besten Büro-Teilmärkte Birminghams. „Die Kombination aus Gebäudequalität, Geschichte und Lage macht dieses Objekt zu einer Rarität am Transaktionsmarkt“, sagt Wolfgang Kessler, Mitglied der Geschäftsführung der Union Investment Institutional Property GmbH. Der Ankauf erfolgt für den Offenen Immobilien-Publikumsfonds UniInstitutional European Real Estate, der sich an institutionelle Anleger richtet. Verkäufer ist Nuveen Real Estate, die das Objekt 2018 erworben hatten [wir berichteten]. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Laut britischen Marktinformationen soll dieser aber bei rund £105 Mio. gelegen haben.

