Union Investment investiert erneut in irischen Wohnungsmarkt

Irland gewinnt für Union Investment immer mehr an Bedeutung. Nach dem Markteintritt auf dem irischen Hotelmarkt im Juni 2021 [wir berichteten] und dem Einstieg in den Logistikmarkt der „Grünen Insel“ im April 2022 [wir berichteten], sichert sich der Investmentmanager mit dem Erwerb der Projektentwicklung „Newtown Gardens“ in Blackrock nun bereits das zweite Wohnprojekt nach dem Debüt im Frühjahr 2021.

.