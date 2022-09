Union Investment investiert erneut in Helsinki

Union Investment sichert sich eine weitere Büroimmobilie in Helsinki. Die vom finnischen Projektentwickler Hartela Etelä-Suomi Oy projektierte Class-A-Büroimmobilie Aura im Stadtteil Ilmala wird in 2024 in den Bestand des Offenen Immobilien-Spezialfonds UniInstitutional EuropeanM eingebracht. In diesem Jahr ist es für den Fondsmanager der zweite Deal in der finnischen Metropole.

