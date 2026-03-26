Erfolgreiche Prolongationen
Union Investment hält Nord Event und CBRE im Emporio Tower
Union Investment hat mit den beiden Bestandsmietern Nord Event und CBRE zwei Verträge über insgesamt 4.855 m² im Hamburger Emporio Tower abgeschlossen. Nord Event hat ihren Mietvertrag über 3.233 m² vorzeitig verlängert, zudem wird CBRE Ende dieses Jahres vom 16. in das 20. Obergeschoss ziehen und hat einen Vertrag über 1.622 m² unterzeichnet, was der vorherigen Flächengröße entspricht.
„Bürogebäude in gut angebundener Lage, deren Flächen modern und flexibel gestaltbar sind, bleiben auch in dieser herausfordernden Zeit gefragt. Zumal der Büromarkt einen leichten Aufwärtstrend verzeichnet, da Mitarbeitende wieder häufiger ins Büro kommen, wie der jüngste Immobilienstimmungsindex des Instituts der deutschen Wirtschaft gezeigt hat. Im Emporio Tower können wir regelmäßig Mieten auf Hamburger Spitzenmietniveau realisieren, da die Nachfrage das Angebot übersteigt“, sagt Sven Lintl, Leiter Asset Management Deutschland bei Union Investment.
„Mit der Verlängerung des Mietvertrags um weitere zehn Jahre wird die hohe Attraktivität des Standortes und die erfolgreiche Partnerschaft mit Union Investment gefestigt. Neben den hochwertigen Büroflächen prägen exklusive Veranstaltungsbereiche im Endgeschoss mit dem spektakulären 360-Grad-Panoramablick, die Nord Event Cooking Lounge und der große Tagungsraum im Untergeschoss das Profil des Hauses. Wir freuen uns, Raum für unterschiedlichste Veranstaltungsformate und damit einen Mehrwert für die Mieter zu schaffen“, so Hans Christoph Klaiber, Geschäftsführer von Nord Event.
Der im Jahr 1963 erbaute Emporio Tower verfügt über 23 Obergeschosse und wurde von 2009 bis 2011 umfassend modernisiert sowie um zwei Geschosse aufgestockt. Seit 2001 steht der Büroturm unter Denkmalschutz. Er ist mit dem Platin-Zertifikat für Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) ausgezeichnet und derzeit vollvermietet.
Union Investment verwaltet rund 219.000 m² Büroflächen in Hamburg. Zum Bestand zählen neben dem Emporio unter anderem das Chilehaus, das Triiio Hamburg sowie das Ericus-Contor und Falkenried-Areal. Das Emporio im Valentinskamp 70 ist das größte Objekt, das Union Investment am Standort Hamburg im Bestand hält. Es gehört bereits seit 1989 zum Portfolio des Offenen Immobilien-Publikumsfonds UniImmo: Deutschland.