Union Investment hält Nord Event und CBRE im Emporio Tower

Union Investment hat mit den beiden Bestandsmietern Nord Event und CBRE zwei Verträge über insgesamt 4.855 m² im Hamburger Emporio Tower abgeschlossen. Nord Event hat ihren Mietvertrag über 3.233 m² vorzeitig verlängert, zudem wird CBRE Ende dieses Jahres vom 16. in das 20. Obergeschoss ziehen und hat einen Vertrag über 1.622 m² unterzeichnet, was der vorherigen Flächengröße entspricht.

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