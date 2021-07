Union Investment hat für zwei ihrer US-Hotels in New York City und Portland, die sich seit 2016 und 2018 im Bestand des UniImmo: Global befinden, neue namhafte Pächter gewonnen. Für das Hotel in New York City unterzeichnete Motel One einen 20-jährigen Mietvertrag. Das Hotel „The Porter“ in Portland wird zukünftig…

[…]