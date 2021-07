Union Investment gewinnt Kaufland für das Freiburger Breisgau Center

Union Investment hat eine ihrer größten Neuvermietungen im Einzelhandel der letzten zwei Jahre abgeschlossen. Die Investmentgesellschaft hat mit Kaufland einen neuen Ankermieter für das Breisgau Center in Freiburg gewonnen. Der Lebensmitteleinzelhändler hat einen Mietvertrag über 9.600 m² abgeschlossen und wird die Flächen des Real SB-Warenhauses übernehmen. Mietvertragsbeginn ist der 7. August 2021.

.

„Gut gelegene, etablierte Nahversorgungszentren mit Lebensmittelanker haben sich in der Pandemie als besonders widerstandsfähig erwiesen“, so Wolfgang Kessler, Geschäftsführer der Union Investment Institutional Property GmbH.



„Als neuer Frequenzanker im Freiburger Breisgau Center bieten wir unseren Kunden in der Region eine weitere attraktive Einkaufsstätte“, sagt Dorothee Caliebe, Leitung Aquisitions und Portfoliomanagement von Kaufland.



Das 1975 erbaute Breisgau Center befindet sich in der St. Georgener Straße 2 und gehört bereits seit 2011 zum Bestand des Immobilien-Spezialfonds UII Shopping Nr. 1 [wir berichteten]. Es hat eine Nutzfläche von insgesamt 16.687 m². Es befindet sich im Südwesten von Freiburg und liegt verkehrsgünstig an der Bundesstraße B3 im Gewerbegebiet Haid.



Das Nahversorgungszentrum verfügt über vielfältige Einkaufsmöglichkeiten sowie ein umfangreiches Dienstleistungsangebot und hat einen breiten Mietermix. In den 20 Ladeneinheiten sind unter anderem eine Reinigung, Mode- und Schuhläden, Gastronomie und sogar eine Sixt Autovermietung untergebracht. Auf einem großen Außenparkplatz hält das Breisgau Center zudem rund 950 kostenfreie Stellplätze für seine Kunden bereit.