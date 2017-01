Union Investment füttert Portfolio ihres österreichischen Publikumsfonds an

Union Investment hat das 2005 errichtete Bürogebäude Global Gate III in der Grafenberger Allee 297 im Osten von Düsseldorf für ihren Offenen Immobilien-Publikumsfonds Immofonds 1 erworben, der sich an österreichische Privatanleger richtet. Der Ende 2011 aufgelegte offene Immobilienfonds hatte zuletzt im November 2016 die Doppio Offices in Wien erworben [UBM verkauft Wiener Doppio Offices an Union Investment].

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Union Investment Real Estate GmbH IVG Immobilien AG Düsseldorf

Das jetzt erworbene vollvermietete Objekt Global Gate III mit 11.100 m² Bürofläche auf zehn Etagen und einer Tiefgarage mit 143 PKW-Stellplätzen wurde von einem Investmentfonds der Verianos Capital Partners übernommen. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.



Das erworbene Objekt ist der exponierteste Teil des Bürokomplexes Global Gate I-III, der von der IVG Immobilien entwickelt wurde, und befindet sich in direkter Sichtweite der Straßenbahnhaltestelle Schlüterstraße. Zu den größten Mietern im Global Gate III zählen der Marketingdienstleister Teleffekt, die Beratungsgesellschaft Ecovis, die Fitnessstudiomarke Fit/One sowie der Hersteller von Gesundheits- und Hygieneartikeln Mölnlycke Health Care. Vom Objekt aus sind der Düsseldorfer Hauptbahnhof und das Stadtzentrum in rund zehn Minuten zu erreichen.





Das Bürogebäude Global Gate III in der Grafenberger Allee 297 in Düsseldorf



„Die Grafenberger Allee ist eine wichtige Verkehrsader in der Landeshauptstadt Düsseldorf und bietet dadurch gute Anbindungen ins Zentrum wie ins Umland. Der Standort zeichnet sich zudem durch seine hohe Lebensqualität aus, da Büroflächen durch zahlreiche Wohn- und Grünanlagen im Stadtteil Grafenberg ergänzt werden“, sagt Dr. Kurt Rossmüller, Vorstand der Union Investment Real Estate Austria AG zum neuesten Ankauf.



Nach dem Erwerb des Global Gate III verwaltet Union Investment in ihren aktiv gemanagten Immobilienfonds 16 Objekte in Düsseldorf. Diese verteilen sich auf die Nutzungsarten Büro, Hotel und Wohnen und haben insgesamt einen Wert von über 400 Mio. Euro.



Der in Österreich vertriebene Publikumsonds Immofonds 1 der Union Investment investiert in Objekte in Österreich, Deutschland, in den Ländern der europäischen Union sowie in Osteuropa. Derzeit befinden sich im Immofonds 1 Büro- und Gewerbeobjekte, gemischt genutzte Objekte wie Büro/Lager und Einzelhandesimmobilien in den Ländern Österreich und Deutschland.