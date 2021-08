Union Investment füllt Rotterdamer Büroturm First

First

Die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft BDO wird ihr Büro in der K.P. van der Mandelelaan 40 im Brainpark I ab dem zweiten Quartal 2022 in das Bürogebäude First im Rotterdamer Zentralviertel verlegen. Der langfristige Mietvertrag für die Anmietung von über 3.100 m² Bürofläche mit Eigentümerin Union Investment, die das Objekt seit 2016 in ihrem Immobilienbestand hält, wurde kürzlich unterzeichnet.

Mit dem Einzug von BDO ist First wieder vollständig vermietet. Der Fondsmanager hatte sich den Büroturm 2016 für seinen institutionellen Immobilien-Publikumsfonds UniInstitutional Real Estate gesichert [wir berichteten]. Der im März 2016 fertiggestellte Büroneubau umfasst eine Gesamtmietfläche von rund 40.000 m². Großmieter sind die Kapitalanlagegesellschaft Robeco und die Anwaltskanzlei NautaDutlih sowie Petrobras und Cushman & Wakefield.



„Wir freuen uns, mit BDO als neuem Mieter das Gebäude nun zu 100 % vermietet zu haben. BDO rundet den guten Mietermix von First perfekt ab“, sagt Cathrin Schwartz, Leiterin Asset Management Europa bei Union Investment.



Cushman & Wakefield hat die Transaktion im Auftrag von Union Investment realisiert, BDO wurde bei dieser Transaktion von Marble Real Estate beraten.