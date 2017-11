Union Investment füllt 80% des Projektes Grand Central Saint-Lazare in Paris

Grand Central

Der erste Ankauf in der Ile-de-France seit den letzten fünf Jahren hat sich gelohnt: Die im Januar von der Union Investment erworbene spekulative Projektentwicklung „Grand Central“ am Pariser Bahnhof Saint-Lazare ist auf einen Schlag zu 80% vermietet, und das gut eineinhalb Jahre vor Fertigstellung. Neuer Mieter in dem Business Center an der Rue de Londres und Rue d’Amsterdam ist ein börsennotiertes Unternehmen, das nach der Fertigstellung Mitte 2019 rund 18.000 m² belegen wird. Die Mietvertrag hat eine Laufzeit von zwölf Jahren.

.

„Seit dem Ankauf des Projekts im Januar 2017 waren wir sehr zuversichtlich, weil wir der Qualität des Produkts und Umgebung vertraut haben. Grand Central Saint-Lazare, entwickelt von The Carlyle Group, wird eine Ikone für den Standort sein und sowohl in Bezug auf die Nutzung als auch auf Dienstleistungen eine führende Position einnehmen. Mit dieser Liegenschaft verfügt das Portfolio von Union Investment in Frankreich über eine neue Referenzimmobilie im Herzen von Paris“, sagt Tania Bontemps, Geschäftsführerin der Union Investment Real Estate France SAS. „Unser Ziel ist es, unsere dynamische Ankaufsstrategie weiter umzusetzen. Dabei bleibt Paris mit seinen vielen Unterzentren der wichtigste Standort für Investitionen mit der Ambition, langfristigen Wert zu schaffen.“



Bis zum Herbst 2019 wird das Projekt am Pariser Bahnhof Saint-Lazare mit den Adressen 17 Rue d’Amsterdam und 43-51 Rue de Londres von The Carlyle Group realisiert. Neben den 23.700 m² Mietfläche, die für Büros und Dienstleistungen genutzt werden können, umfasst Grand Central Saint-Lazare drei Lobbies, drei Restaurants, einen Concierge-Service und ein Auditorium mit 134 Sitzplätzen. Das Projekt, das nach einem Entwurf des Architekturbüros Jaques Ferrier Architecture entsteht, bietet zudem 2.000 m² Terrassenflächen, ein begrüntes Dach, das landwirtschaftlich genutzt werden kann, und eine urbane Promenade. Zum Ausweis der Nachhaltigkeit ist ein HQE (Haute Qualité Environnementale) “Exzellent“-Zertifikat ebenso vereinbart wie eine Zertifizierung nach BREEAM „Very Good“.



Union Investment verwaltet in Frankreich aktuell 18 Immobilien im Wert von 2,6 Milliarden Euro. Zwei Business Center aus dem Pariser Portfolio sind heute bereits durch ihre Größe und ihre Lage mit dem Projekt Grand Central Saint-Lazare vergleichbar: Zum einen das „Centre d’Affairs Paris Victoire“ mit einer Mietfläche von ca. 33.000 m², zum anderen das „CityQuartier Paris Trocadéro“ mit einer Mietfläche von rund 41.000 m².