Union Investment erweitert ihr Hotel-Portfolio im Longstay-Bereich und investiert rund 60 Mio. Euro in das Hotel-Projekt „Wilde by Staycity“ in der britischen Hauptstadt. „London ist einer der stärksten europäischen Hotelmärkte und Aparthotel-Konzepte haben sich in der Corona-Krise als resilient erwiesen. Wir freuen uns, mit Staycity einen finanzstarken Mieter mit einer…

Fotos: Dexter Moren Associates LSI Architects



[…]