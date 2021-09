Union Investment erwirbt Quartiersentwicklung in Amsterdam

Union Investment hat die Quartiersentwicklung „De Puls“ an der Amsterdamer Südachse erworben, einem der wichtigsten Büromarkte der Niederlande. Die Immobilie ist für den Offenen Publikumsfonds Unilmmo: Deutschland, für den der Fondsmanager erst gestern eine Transaktion in der Pariser Innenstadt bekannt gegeben hat [wir berichteten].

.