Union Investment sichert sich 800-Mio-Logistikportfolio von Garbe

Union Investment hat die Logistrial Real Estate AG für den stolzen Preis von rund 800 Mio. Euro von Garbe Industrial Real Estate übernommen und sichert sich damit nicht nur sämtliche Anteile des Unternehmens, sondern auch ein Logistikportfolio bestehend aus 13 Bestandsimmobilien und sechs Projektentwicklungen mit einer Gesamtfläche von rund 580.000 m². Die Immobilien befinden sich in Deutschland, Österreich, Frankreich und den Niederlanden. Davon sollen 15 Immobilien, die ein Investitionsvolumen von 75 Prozent des Kaufpreises repräsentieren, in das Portfolio des UniImmo: Europa eingebracht werden. Die verbleibenden vier Objekte sind für den Bestand des UniImmo: Global vorgesehen. Garbe wird sich über seine integrierte Plattform um die Vermietung sowie das Property- und Immobilien-Management des bestehenden Portfolios und der neuen Objekte nach Fertigstellung kümmern.

