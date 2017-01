CBRE GI verkauft Shopping-Center-Portfolio des ESCF ab

CBRE Global Investors hat das Stadtcenter Düren mit 54 Einzelhändlern und Gastronomieanbietern auf einer Mietfläche von rund 17.800 m² für rund 70 Millionen Euro nach einer Haltedauer von drei Jahren [StadtCenter Düren geht an CBRE-Fonds] an Union Investment verkauft und reduziert damit den Bestand des im Dezember 2010 aufgelegten CBRE European Shopping Centre Fund (ESCF) weiter. Die Laufzeit des geschlossenen Fonds, der inzwischen nur noch vier Shopping Center hält, neigt sich dem Ende entgegen. Die bis dato verbliebenen Assets im Portfolio sind noch das Leine Center in Hannover, die Galeria Mazovia in Polen, das Centre Commercial Boissénart in Frankreich sowie das Valbo Köpcentrum in Schweden.

Union Investment hat sich das zweigeschossige Shopping Center in unmittelbarer Innenstadtlage rund 70 Millionen Euro kosten lassen. Der Kaufpreis dürfte einen satten Gewinn für CBRE GI beinhalten, denn diese haben das Center in 2013 für 57 Mio. Euro erworben. Das im Jahr 2004 fertiggestellte Shopping Center wird künftig das Portfolio des Offenen-Immobilien-Publikumsfonds UniImmo: Deutschland ergänzen. Die Immobilie in der Kuhgasse 8 umfasst neben den Retail- und Gastroflächen, die zu 96 Prozent vermietet sind, ein Parkdeck mit 311 Pkw-Stellplätzen. Neben dem Parkdeck des Stadtcenters Düren können Besucher auch ein Parkhaus in unmittelbarer Nachbarschaft nutzen. So stehen den Kunden insgesamt knapp 700 Parkplätze zur Verfügung. Das im Jahr 2004 fertiggestellte Shopping Center wird künftig das Portfolio des Offenen-Immobilien-Publikumsfonds UniImmo: Deutschland ergänzen.



Das Stadtcenter Düren wird jedes Jahr von 4,8 Millionen Kunden besucht und leistet so einen bedeutenden Anteil für die lokale Versorgung des Landkreises Düren, der rund 260.000 Einwohner hat. Zu den größten Mietern im Shopping Center, dessen Vermietungsgeschäft in den vergangenen drei Jahren von Bilfinger Real Estate im Rahmen eines Management-Auftrags für seinen Bestandskunden CBRE GI gemanagt wurde, gehören ein Saturn-Markt auf 3.800 m², ein H&M auf 2.200 m² sowie weitere bekannte Marken wie Deichmann, dm Drogeriemarkt und New Yorker.



Die mangelnde Verfügbarkeit geeigneter Handelsimmobilienobjekte zum attraktiven Preis in den Toplagen hat in den letzten zwei Jahren zu einer deutlichen Zunahme von Investments in B- und C-Städten - und zudem in 2016 zu einem Rekordtief bei den Renditen - geführt. Auch Union Investment, die derzeit 47 Shopping Center in Europa und den USA mit einem Gesamtwert von 8,6 Milliarden Euro managt, schlägt hierzulande immer häufiger in Ober- oder Mittelzentren zu. In Deutschland beinhaltet das Einzelhandels-Portfolio neben Objekten in den bekannten Metropolen auch regional bedeutsame Center an Standorten wie Kiel, Osnabrück, Neuss, Esslingen und Ulm.



ESCF-Nachfolger erfolgreich am Start

Da das Ende des ESCF naht, ist CBRE Global Investors im letzten Jahr angesichts der guten Performance, des anhaltend stabilen europäischen Retailmarkts, der hohen Nachfrage von Händlern nach Ladenflächen in gut positionierten Shopping Centern und dem daraus resultierenden attraktiven Mietpreiswachstum mit einem Nachfolger ins Rennen gegangen, der Mitte Dezember mit 753 Millionen Euro geschlossen wurde [wir berichteten]. Der European Shopping Centre Fund II (ESCF II), der laut des Asset Managers überzeichnet war, prognostiziert eine Netto-IRR von 11%. CBRE GI ist mit rund 71,1 Millionen Euro Co-Investor des geschlossenen Fonds, der auf Core-Plus Investments abzielt. Laut Fondsmanager Florencio Beccar, Head of EMEA bei CBRE GI, sind 35 % der Investors aus dem ersten Shopping Center-Fonds auf den Zug aufgesprungen, der damals insgesamt 625 Millionen Euro eingesammelt hatte. Die ersten Investments sind ebenfalls bereits getätigt: Mit dem Rahlstedt Center in Hamburg, dem Jantar Shopping Center in Polen, dem Mongolfiera in Italien sowie dem Luz Del Tajo in Spanien sind bereits vier Assets im Pott.