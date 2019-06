Union Investment erwirbt das Ballast House in Dublin

Union Investment hat das Ballast House in Dublin erworben, eine gemischtgenutzte Immobilie, die auf 2.700 m² Mietfläche Büro- und Einzelhandelsnutzungen vereint. Das Objekt in exponierter Ecklage am Aston Quay / Westmoreland Street gehört zu den bekanntesten Gebäuden Irlands, weil es in dem Roman Ulysses von James Joyce an prominenter Stelle erwähnt wird. Das historische Gebäude wurde 1981 abgerissen, unter Wahrung der Fassade aus dem Jahr 1866 neu errichtet und im Jahr 2018 umfangreich modernisiert. Verkäufer ist die Goodbody Platform ICAV. Der Kaufpreis beträgt rund 27 Millionen Euro und der Ankauf erfolgt für den Bestand des institutionellen Offenen Immobilien-Publikumsfonds UniInstitutional European Real Estate. Für den Fonds ist es der erste Ankauf in Irland. Das breit diversifizierte Portfolio verteilt sich inzwischen auf 16 verschiedene europäische Ländermärkte. Union Investment wurde bei der Transaktion geschäftlich von BNP Paribas Real Estate und rechtlich von William Fry beraten.

