Union Investment beauftragt Tattersall Lorenz mit PM für Aqua

Tattersall Lorenz wurde von Union Investment mit dem Property Management des Aqua, einem der vier Türme der im Bau befindlichen Quartiersentwicklung Four Frankfurt, beauftragt. Das im Jahr 2018 im Rahmen eines Forward Deals von Union Investment erworbene Objekt befindet sich auf der Zielgeraden.

.

Das an der Frankfurter Junghofstraße gelegene Aqua (T4) hatte als erster der insgesamt vier Türme des Gesamtensembles bereits Ende 2022 seine volle Höhe erreicht und besticht durch eine markante Glasfassade. Das 100 m hohe Gebäude wird nach geplanter Fertigstellung Ende 2023 rund 25.000 m² Mietfläche umfassen. Im Erdgeschoss sind zudem Einzelhandelsflächen vorgesehen. Aktuell sind rund 87 Prozent der Büroflächen in dem 23-stöckigen Objekt an zukünftige Nutzer vergeben. Den Nutzern steht eine Tiefgarage mit 110 Pkw-Stellplätzen zur Verfügung. Union Investment hatte sich das Landmark in 2018 im Rahmen eines Forward Deals für den offenen Immobilien-Publikumsfonds UniImmo:Deutschland von Groß & Partner gesichert [wir berichteten].



Das Four Frankfurt basiert auf den Plänen des Architekten Ben van Berkel und seinem Team von UNStudio. Nach Abschluss der Bauarbeiten wird es ein Ensemble von vier Objekten bilden und dafür sorgen, dass Roßmarkt, Junghofstraße, die City und das Bankenviertel wieder baulich miteinander verbunden sind.