Union Investment beauftragt Cube Life mit Vermietung von „Urban Base“

Die Cube Life GmbH hat das Vermietungsmandat für die „Urban Base“-Objekte in Wiesbaden und Düsseldorf übernommen. Die #MicroLiving Apartments gehören zum Bestand des Immobilien-Spezialfonds Urban Living Nr. 1 von Union Investment.

In Wiesbaden bietet das Objekt 107 hochwertige, vollmöblierte Apartments. Die Immobilie in der Klingholzstraße 8 zeichnet sich durch die zentrale Lage direkt am Wiesbadener Hauptbahnhof aus. Die Apartments umfassen zwischen 30 und 51 m² und werden im Rahmen einer All-In-Miete exklusive Strom und Rundfunkbeitrag angeboten. Unabhängig von der Kategorie gehört zu den Apartments ein offener, praktisch geschnittener Wohnraum mit Essbereich und integrierter Küchenzeile, ein vollständig ausgestatteter Schlafbereich sowie ein Badezimmer mit bodengleicher Dusche und Waschmaschine. Die Bauarbeiten an der Immobilie wurden trotz der Corona-Pandemie wie geplant Ende 2020 fertiggestellt.



Mit dem zweiten Vermietungsmandat für die „Urban Base“-Wohnungen verantwortet Cube Life ein Objekt im Stadtteil Bilk, unweit der Universität Düsseldorf. In der Himmelgeister Straße 270 stehen voraussichtlich ab Februar 2022 184 vollmöblierte Apartments mit einer Größe von 18 bis 50 Quadratmetern zur Vermietung zur Verfügung.