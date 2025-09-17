Union Investment baut Ex-Meta-Hauptsitz in Dublin für 70 Mio. um

Der ehemalige Meta-Hauptsitz in Dublin wird neu gestaltet: Union Investment startet den Umbau von 4+5 Grand Canal Square. Das 23.000 m² große Gebäude soll bis 2027 zu einem nachhaltigen Bürostandort transformiert werden. Das Konzept setzt auf CO₂-arme Projektentwicklung, flexible Flächen und eine neue „Collaboration Street“.

