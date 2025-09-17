Neues Konzept
Union Investment baut Ex-Meta-Hauptsitz in Dublin für 70 Mio. um
Der ehemalige Meta-Hauptsitz in Dublin wird neu gestaltet: Union Investment startet den Umbau von 4+5 Grand Canal Square. Das 23.000 m² große Gebäude soll bis 2027 zu einem nachhaltigen Bürostandort transformiert werden. Das Konzept setzt auf CO₂-arme Projektentwicklung, flexible Flächen und eine neue „Collaboration Street“.
Union Investment hat mit der umfassenden Neugestaltung des Bürokomplexes 4+5 Grand Canal Square in Dublin begonnen. Das Ensemble besteht aus zwei autark nutzbaren Gebäuden, die über ein großes Atrium verbunden sind, und liegt in den South Docklands, einer der Toplagen des irischen Büromarkts. Das Investitionsvolumen beträgt rund 70 Mio. Euro. Die Fertigstellung ist für 2027 vorgesehen. Das Gebäude mit einer Nutzfläche von 11.858 m² gehört seit 2015 zum Portfolio des Offenen Immobilien-Publikumsfonds UniImmo: Europa [wir berichteten].
„4+5 Grand Canal Square ist eines der bekanntesten Bürogebäude Dublins. Seine Neugestaltung stellt eine bedeutende Investition in die Zukunft der South Docklands dar. Mit der Beibehaltung der bestehenden Struktur und deren Neugestaltung setzen wir einen neuen Maßstab für CO₂-arme Projektentwicklungen in Dublin. Wir sind überzeugt, dass 4+5 Grand Canal Square mit seiner Lage und Ausstattung bei Fertigstellung 2027 einen der attraktivsten Arbeitsplätze in Europa bieten wird“, sagt Seb Wilson, Asset Manager von Union Investment. Die Vermietung übernehmen Savills und Cushman & Wakefield.
Im siebenstöckigen, komplett verglasten Atrium entsteht eine „Collaboration Street“ mit multifunktionalen Räumen für flexibles, kollaboratives Arbeiten. Vorgesehen sind außerdem ein Café mit Außenbereich, ein privates Fitnessstudio mit Wellnesszone sowie eine Business-Lounge mit Zugang zu einer gemeinschaftlichen Dachterrasse mit Blick auf den Grand Canal. Das Gebäude wird vollständig elektrifiziert; Warmwasser und Heizung erfolgen über Wärmepumpen. In Kombination mit Photovoltaik auf dem Dach und grüner Energie aus dem Netz erfüllt das Gebäude hohe Nachhaltigkeitsstandards.
Das Objekt umfasst rund 23.000 m² Mietfläche und war bis Juli 2023 vollständig an den europäischen Hauptsitz von Meta vermietet. Mit dem Auszug des Unternehmens nutzte Union Investment die Gelegenheit, ein neues Nutzungskonzept zu entwickeln. In den vergangenen zwei Jahren wurde das Projekt gemeinsam mit Architekten konkretisiert und die Baugenehmigung eingeholt. Walls Construction hat nun mit den Bauarbeiten begonnen.