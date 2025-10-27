Uniklinikum Münster mietet neues Zentrallager von M7 Real Estate

Das UKM Uniklinikum Münster hat eine 7.500 m² große Lagerhalle sowie zusätzliche 200 m² Bürofläche am Gustav-Stresemann-Weg 10-12 in Münster angemietet. Lokaler Asset Manager der Immobilie im Besitz von PGIMs Value Add Strategie ist die M7 Real Estate Germany GmbH, Ruhr Real vermittelte das Objekt im exklusiven Alleinvermietungsauftrag.

Das UKM ist als größtes Krankenhaus Nordrhein-Westfalens und größter Arbeitgeber in Münster auf der Suche nach einem neuen Standort für sein Zentrallager gewesen. Ausschlaggebend für die Standortwahl war die gute Anbindung an das UKM-Gelände, die eine direkte Belieferung des Universitätsklinikums ermöglicht. Bezogen wurden die Flächen Anfang September.



„Das UKM hatte spezielle Anforderungen, welche im Münsteraner Stadtgebiet nicht leicht zu erfüllen waren. Wir konnten schnell die passende Lösung bieten und freuen uns über den erfolgreichen Abschluss“, so Nils Mehrer, zuständiger Berater bei RUHR REAL.



„Wir freuen uns, mit dem UKM einen langfristigen und renommierten Mieter für die Immobilie gewonnen zu haben. Die Flächen eignen sich ideal für die logistischen Anforderungen des Klinikums, und die Lage bietet eine hervorragende Erreichbarkeit. Die Zusammenarbeit mit RUHR REAL war dabei äußerst professionell und effizient“, sagt Lea Scheibein, Asset Managerin bei M7 Real Estate Germany.