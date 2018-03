UniCredit Bank bezieht neues Headquarter am Austria Campus

Einer der größten Übersiedlungsprojekte in Mitteleuropa ist angelaufen: 5.300 Mitarbeiter der UniCredit-Bank siedeln in den Austria Campus über. Dort ist in den letzten Monaten das neue Headquarter für die UniCredit Bank Austria, die in Wien ansässigen UniCredit CEE-Einheiten und alle UniCredit Konzerngesellschaften in Wien entstanden.

Das Headquarter wurde auf Grundlage des Siegerprojektes eines städtebaulichen Wettbewerbs nach Plänen von Boris Podrecca Architekten durch Signa errichtet und von der UniCredit maßgeschneidert nach Gesichtspunkten moderner Arbeitsorganisation ausgebaut. Im Mittelpunkt steht eine innovative Office-Landschaft, die neue Arbeitsformen und -modelle ermöglicht. Eine offene Bürostruktur gewährleistet verbesserte Kommunikation und Information. Verwirklicht wird das Konzept von „SmartWorking“ mit der Möglichkeit, überall auf dem Campus mobil sowie im Zuge von RemoteWork auch von zu Hause und unterwegs aus zu arbeiten. „Unser neues Headquarter setzt Maßstäbe für modernes Arbeiten und die Zusammenarbeit in den Teams unserer Bank und mit den Kolleginnen und Kollegen der UniCredit Gruppe. Damit wollen wir auch unsere Kundenorientierung sowie die Mitarbeiterzufriedenheit stärken. Durch die Konzentration aller zentralen Einheiten an diesem hochmodernen Standort erzielen wir zudem deutlich positive Kosteneffekte im Einklang mit unserem Plan ‚Transform 2019‘. Gleichzeitig ist diese neue, offene und moderne Arbeitsorganisation auf der Basis von ‚SmartWorking‘ Ausdruck unserer Vorstellungen einer innovativen und zukunftsorientierten Unternehmenskultur“, so Robert Zadrazil, Vorstandsvorsitzender der UniCredit Bank Austria.



Beim gesamten Austria Campus wurde höchstes Augenmerk auf Kriterien der Ökologie und Nachhaltigkeit gelegt, eine LEED-Zertifizierung als Green Building und eine DGNB/ÖGNI-Zertifizierung als Blue Building werden angestrebt. Die eigene Geothermie-Anlage auf dem Austria Campus ist eine der flächenmäßig größten Anlagen Europas zur Gewinnung von Erdwärme. Diese Energienutzung wird im Sommer und Winter für die Unterstützung der Heizung und Kühlung unter Einhaltung aller Umweltauflagen verwendet.





Der Pilot für den Umzug in das neue Headquarter hat im März 2018 plangemäß und erfolgreich begonnen. Die Übersiedlung in das neue Headquarter am Austria Campus erfolgt in mehreren Tranchen. Die ersten rund 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind übersiedelt und arbeiten bereits am neuen Standort. „Bis Juli 2018 werden insgesamt 5.300 Mitarbeiter samt IT-Infrastruktur bei laufendem Geschäftsbetrieb in unsere neue Unternehmenszentrale übersiedeln. Damit stellt unser Umzug eines der größten Übersiedlungsprojekte in Mitteleuropa und das bis dato größte derartige Projekt in Österreich dar. Unser Projektteam hat den Umzug perfekt und bis ins letzte Detail geplant – in enger Koordination mit allen Projektpartnern und öffentlichen Stellen. Bislang verläuft die Umsetzung genau nach Plan und wir bekommen von unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern begeistertes Feedback zum neuen Headquarter“, so Robert Zadrazil.



In den neuen Standort ziehen alle jene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bank Austria Gruppe sowie der in Wien ansässigen CEE-Einheiten und weiterer Konzerngesellschaften der UniCredit in Österreich, die bisher an unterschiedlichen Standorten innerhalb Wiens – wie in der Schottengasse, am Julius-Tandler-Platz oder in der Lassallestraße – angesiedelt waren. Insgesamt stehen rund 60.000 Quadratmeter Bürofläche in zwei Gebäuden zur Verfügung.