BER: Lütke Daldrup bleibt Chef - Carsten Wilmsen übernimmt die Technik

Der BER-Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg hat am Freitag zwei Chefposten am Pannenflughafen geregelt. Der Vertrag von Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup wird bis 2021 verlängert, was die Chancen erhöht, dass der Politiker die erneut geplante Eröffnungsfeier in 2020 miterleben wird. Zweifel am Eröffnungstermin ließ er nicht aufkommen, der „Fertigstellungsprozess von Terminal 1 habe sich stabilisiert, und wir kommen auch bei den kritischen Gewerken gut voran“, so Daldrup. Außerdem ernannte das Gremium mit dem Münchner FMG-Immobilienchef Carsten Wilmsen einen neuen Technikchef, der die Großbaustelle auf Spur bringen und nach der für Herbst 2020 geplanten Eröffnung vor allem den Bau eines dritten Fluggastterminals in Schönefeld verwirklichen.

.

Wilmsen soll´s richten

Die Nummer Vier ist da: Der Bauingenieur Carsten Wilmsen wird nun doch neuer Technikchef des Hauptstadtflughafens BER. Im zweiten Anlauf hat es geklappt. Wilmsen tritt damit die Nachfolge von Jörg Marks an, der im November aus seinem Amt scheidet.



Der 50-jährige Wilmsen soll vor allem die Zukunft des noch immer im Bau befindlichen Flughafen gestalten. Wenn der BER im Oktober 2020 nach langem Anlauf eröffnet wird, ist der Airport für den zu erwartenden Flugverkehr bereits zu klein. Entsprechend ist eine der Hauptaufgaben des Bauingenieurs die Fertigstellung des geplanten zweiten Terminals T2. Damit jedoch nicht genug. Anschließend soll in Schönefeld zeitnah mit dem Bau eines dritten Terminals begonnen werden, um den zu erwartenden Flugverkehr stemmen zu können. Bis 2025 soll das Bauvorhaben abgeschlossen sein.



Wilmsen kann für seine neue Stelle auf einige Jahre Erfahrung zurückgreifen. So war er von 1999 bis 2011 unter anderem für den Ausbau des Hamburger Flughafen zuständig. Aktuell ist der 50-Jährige für den Geschäftsbereich Immobilienmanagement am Münchner Flughafen verantwortlich. Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup wollte Wilmsen aufgrund seiner Erfahrung eigentlich als vierten Geschäftsführer berufen. Dieses Vorhaben konnte er jedoch im Aufsichtsrat nicht durchsetzen. Stattdessen trägt Carsten Wilmsen ab November nun den offiziellen Titel Betriebsleiter für Bau und Technik.



Bereits weitgehend abgeschlossen sind die Bauarbeiten am Interimsterminal des Regierungsflughafens. Die Arbeiten enden im Zeit- und Kostenrahmen im Oktober 2018. Damit ist das Regierungsterminal am BER im Herbst 2018 nutzungsbereit. Die Eröffnung soll allerdings erst parallel mit der Haupteröffnung vollzogen werden [wir berichteten].