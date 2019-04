Unibail-Rodamco-Westfield kooperiert mit Hamburger Start-ups

Die Hamburger HafenCity zählt zu den bedeutendsten Stadtentwicklungsprojekten weltweit. Ihren lebendigen Kern soll ab 2022 das südliche Überseequartier bilden: ein Mixed-use-Quartier mit kreativen und zukunftsweisenden Konzepten zum Wohnen, Arbeiten, Genießen und Einkaufen. In sämtlichen Bereichen des neuen Areals sind daher innovative Ideen gefragt. Um diese zu finden, zu fördern und zu integrieren, setzt Projektentwickler Unibail-Rodamco-Westfield Germany gezielt auf Kooperationen mit Start-ups und Thinktanks. Koordiniert werden diese von Innovationsmanager Joscha Domdey. Zu den ersten Partnern zählen die Hamburger Unternehmen e-Floater und Wunder Mobility.

