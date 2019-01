Unibail-Rodamco kooperiert mit DC im südlichen Überseequartier

DC Developments übernimmt die Entwicklung, Umsetzung und Vermarktung der rund 400 Wohnungen in den Gebäuden A und E3 östlich der San-Francisco-Straße, nachdem Unibail-Rodamco-Westfield zuvor den Retailbereich entwickeln wird. Die beiden Gebäude verfügen über eine Wohnfläche von insgesamt ca. 27.600 m². Die Objekte wurden von Hamburger Architekten konzipiert, das Haus A von Carsten Roth Architekt und das Haus E3 von KBNK Architekten GmbH. Die Fertigstellung ist für 2022 geplant.

