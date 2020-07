Unibail-Rodamco-Westfield Germany ernennt Ivica Pavusek zum Head of PMPS

Ivica Pavusek

Ivica Pavusek wird ab 1. Oktober 2020 Head of Property, Maintenance, Purchasing & Sustainability (PMPS) bei Unibail-Rodamco-Westfield (URW) Germany und verantwortet damit sämtliche kaufmännischen und technischen Disziplinen des breitgefächerten Facility-Management-Bereichs in den 23 von URW betriebenen Standorten in Deutschland. Ivica Pavusek übernimmt die Position von Christian Krause, der sich auf eigenen Wunsch neuen Herausforderungen außerhalb des Unternehmens widmet. „Mit Ivica Pavusek besetzen wir die Stelle des Head of PMPS mit einem langjährigen Kollegen, der große Erfahrung und Expertise aus dem operativen Geschäft mitbringt“, freut sich Claudia Karschti, Director of Human Resources bei Unibail-Rodamco-Westfield Germany, über den Zugang aus den eigenen Reihen.

„Leistungsfähige Gebäudetechnik, effektive und sichere operative Prozesse sowie umfangreiche Nachhaltigkeitsstandards sind für den erfolgreichen Betrieb von Handelsimmobilien essentiell. Deshalb hat URW diese Bereiche im Laufe der Jahre strategisch gestärkt und immer weiter ausgebaut. Wir freuen uns, dass wir mit Ivica Pavusek den erfolgreichen Weg weitergehen, den Christian Krause mit seinem Team in den letzten Jahren eingeschlagen hat.“



Ivica Pavusek war zuletzt innerhalb der Gruppe als Assistant General Manager im Westfield London tätig. Er trat dem Unternehmen im Juli 2014 als Deputy Shopping Center Manager bei. Im Anschluss leitete er als Shopping Center Manager mehr als drei Jahre das StadtQuartier Riem Arcaden in München und wurde 2018 zum Deputy Head of Shopping Center Management in Deutschland befördert.