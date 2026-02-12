Unibail-Rodamco findet mit Investika auch Käufer für Höfe am Brühl

Unibail-Rodamco-Westfield hat nicht nur einen Käufer für das Palais Vest gefunden [wir berichteten], sondern auch für das Leipziger Shopping Center Höfe am Brühl. Der tschechische Investor Investika übernimmt 89,9 Prozent und feiert mit dem Ankauf sein Deutschland-Debüt. URW bleibt mit 10,1 Prozent beteiligt und verantwortet zunächst weiterhin das Center- und Asset-Management.

