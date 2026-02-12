89,9 Prozent-Beteiligung
Unibail-Rodamco findet mit Investika auch Käufer für Höfe am Brühl
Unibail-Rodamco-Westfield hat nicht nur einen Käufer für das Palais Vest gefunden [wir berichteten], sondern auch für das Leipziger Shopping Center Höfe am Brühl. Der tschechische Investor Investika übernimmt 89,9 Prozent und feiert mit dem Ankauf sein Deutschland-Debüt. URW bleibt mit 10,1 Prozent beteiligt und verantwortet zunächst weiterhin das Center- und Asset-Management.
„Wir freuen uns, den Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung an den Höfen am Brühl in Leipzig an Investika bekanntzugeben. Dieser Schritt steht in engem Einklang mit dem zuvor kommunizierten strategischen Fokus auf unsere zentralen Objekte in Deutschland“, sagt Jakub Skwarlo, Chief Operating Officer Central Europe bei Unibail-Rodamco-Westfield.
Mit dem weiteren Verkauf treibt der Shopping-Center-Investor seinen Entschuldungskurs weiter voran. Bereits im vergangenen Jahr gab es Gerüchte über diverse Verkaufsambitionen in Deutschland. Auf der Liste standen das Palais Vest in Recklinghausen, das Minto in Mönchengladbach sowie die Höfe am Brühl in Leipzig. Mit der heutigen Meldung sind damit zwei von drei der Center erfolgreich platziert. Zuvor waren zur Reduzierung der Verschuldung bereits Anfang 2025 einige signifikante Transaktionen auf europäischer Ebene abgeschlossen worden. Dazu gehören der Verkauf eines 25-Prozent-Anteils am Centrum Černý Most in Prag, eine Beteiligung am Pariser Forum des Halles für 235 Millionen Euro sowie das Bonaire-Einkaufszentrum in Valencia für 305 Millionen Euro.
Die Höfe am Brühl befinden sich im Herzen der Leipziger Innenstadt und sind als zentraler Dreh- und Angelpunkt für Shopping und Lifestyle positioniert. Das Objekt umfasst mehr als 130 Shops und eine Gesamtmietfläche von 50.500 m². Zu den Ankermietern zählen unter anderem H&M, Adidas, Hugo, New Yorker, Bershka, Pull & Bear, dm, Müller, Action und MediaMarkt. Als Mixed-Use-Komponente verfügt das Center zudem über rund 4.900 m² Flächen für Büros und Apartments. Es ist sowohl nach DGNB mit der Bewertung Platin als auch nach BREEAM mit der Bewertung „Excellent“ zertifiziert.
„Der Erwerb der Höfe am Brühl wird unser strategisches Ziel stärken, das Engagement des Investika Real Estate Fund in hochwertigen Einzelhandelsimmobilien auszubauen. Es handelt sich um ein starkes und etabliertes Objekt in einem der am schnellsten wachsenden regionalen Märkte Deutschlands. Das Joint Venture mit Unibail-Rodamco-Westfield, dem anerkannten Spezialisten für Shopping-Center-Management, bietet uns eine starke operative Kontinuität und umfassende Expertise. Diese Transaktion zeigt die Fähigkeit von Investika, große, komplexe grenzüberschreitende Transaktionen durchzuführen, und festigt seine Position als einer der aktivsten und regional am stärksten diversifizierten Immobilienfonds in Mitteleuropa“, sagt Jaroslav Kysela, Mitglied des Board of Directors der Investika Investment Company, die den Investika Real Estate Fund verwaltet.
Einzelheiten der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben. Der Abschluss unterliegt den üblichen aufschiebenden Bedingungen und wird voraussichtlich im ersten Halbjahr 2026 erfolgen. Der Investika Real Estate Fund wurde von Dentons, Ernst & Young, Drees & Sommer und Knight Frank vertreten. Unibail-Rodamco-Westfield Germany wurde von Norton Rose Fulbright beratend begleitet.