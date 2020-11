Uni Wien zieht in ehemalige Volksbankzentrale

Am 28. Oktober eröffneten Rektor Heinz Engl, Wissenschaftsminister Heinz Faßmann und Hans-Peter Weiss, CEO der Bundesimmobiliengesellschaft, den neuen Standort der Universität Wien in der Kolingasse 14-16 in Wien Alsergrund. Die neue Adresse liegt mitten im Universitätsviertel in unmittelbarer Nähe zum Hauptgebäude der Uni Wien. Die Universität erhält auf knapp 15.000 m² neue Büros, Seminarräume und die passende Infrastruktur. Der Unibetrieb konnte planmäßig mit Beginn des Wintersemesters 2020 starten.

