Uni Bielefeld wird Ankermieter im H1-Hochhaus

Die Uni Bielefeld mietet für den Bereich Psychotherapie sechs Etagen mit 3.662 m² im ehemaligen Telekom-Hochhaus am Philipp-Reis-Platz. Das Bürogebäude H1, das das höchste der Stadt ist, gehört zum Bestand von Goldbeck und wurde in den vergangenen Monaten umfangreich revitalisiert.

.

Für die Uni wurde die Anmietung durch den Ausbau des Masterstudiengangs „Klinische Psychologie und Psychotherapie“ nötig, durch den die Uni zu einem der größten Standorte für die Ausbildung von Psychotherapeuten in Nordrhein-Westfalen wird. Alle drei neu geplanten Ambulanzen werden dann zentral auf den neuen Flächen im H1-Hochhaus in der Innenstadt untergebracht. Der Ausbau der Flächen ist aktuell für Mai 2023 geplant. Auf einer Nutzfläche von 2.330 m² werden 39 Büros, 38 Therapieräume, außerdem Seminarräume, studentische Arbeitsplätze, Labore zur Hirnstrommessung (EEG), Technikräume und Wartebereiche eingerichtet.



Das 95 Meter hohe alte Telekom-Tower am Philipp-Reis-Platz 1a wurde 1974 errichtet und prägt seither das Bielefelder Stadtbild. Das Gebäude wurde in den vergangenen Monaten vollständig entkernt, mit einem neuen Facelift versehen und unter dem Namen H1 vermarktet. Die Mietflächen umfassen insgesamt rund 13.700 m². Der Hauptbahnhof ist fußläufig innerhalb von rund fünf Minuten zu erreichen.