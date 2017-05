Ungeachtet des Zweckentfremdungsverbots: Airbnb steigert in Berlin seine Gästezahlen

600.000 Berlin-Besucher haben im vergangenen Jahr über das Vermittlungsportal Airbnb ein Feriendomizil in der Hauptstadt gebucht. Das sind fünf Prozent mehr als im Jahr davor. Vor dem Hintergrund des im Mai 2016 vom Berliner Senat verabschiedeten Zweckentfremdungsverbot beinhaltet dieser Anstieg eine gewisse politische Brisanz. Airbnb will nun Druck aus dem Kessel nehmen und hat erneut seine „Dialogbereitschaft“ signalisiert - bei der vermeintlich anstehenden Modifizierung des Gesetzes, das in seiner jetzigen Form beim Bundesverfassungsgericht liegt.

Der Senat will/wollte mit dem Dekret dem Abzug von privaten Wohnungen vom Markt durch regelmäßige Vermietungen an Touristen einen Riegel vorschieben. Airbnb plädiert in dieser Frage für eine klare Unterscheidung zwischen gelegentlichen „Home Sharern“ und kommerziellen Anbietern. In anderen Städten, beispielsweise Amsterdam oder London, konnten sich die Plattformbetreiber erfolgreich auf zeitliche Höchstgrenzen für die Vermietung privaten Wohnraums einigen - und alle sind glücklich. Zumal Touristen ja auch Geld in den Städten lassen.



Während die Politik der Situation offensichtlich machtlos gegenübersteht hat Airbnb das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage präsentiert, die zu dem Ergebnis kommt, dass das Zweckentfremdungsverbot-Gesetz den Wunsch der Berliner Bevölkerung, die Chancen von Home Sharing zu nutzen, ignoriert. In seiner jetzigen Ausgestaltung trifft das Zweckentfremdungsverbot-Gesetz vor allem Berliner Bürger, die sich mit Home Sharing, dem zeitweisen Vermieten ihres selbst bewohnten Zuhauses, etwas hinzuverdienen wollen und somit keinen Wohnraum wegnehmen. Airbnb setzt sich seit längerem dafür ein, zwischen professionellen Ferienwohnungsanbietern und Privatpersonen, die gelegentlich ihre selbst bewohnte Wohnung ganz oder zu Teilen (Zimmer) vermieten wollen, zu differenzieren und das Gesetz zugunsten von Home Sharern nachzubessern.



„Die Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner befürwortet Home Sharing. Wir fordern die Berliner Regierungskoalition auf, endlich klare Regeln zugunsten von Home Sharing, das keinen Wohnraum wegnimmt, zu schaffen. Airbnb ist hierzu mit über 100 Städten in Europa in einem konstruktiven Dialog. Es kann nicht sein, dass die Berliner Regierungskoalition zum Nachteil der Bürgerinnen und Bürger versucht, von wohnungspolitischen Fehlern abzulenken und Home Sharing, auch der gesamten Wohnung, nur hinter vorgehaltener Hand anerkennt. Hiervon profitieren die großen lobbystarken Hotels und die stadteigenen Immobiliendienstleister. Vielmehr sollten auch Bauflächen vermehrt dem Wohnungsbau zur Verfügung gestellt werden, nicht dem Bau neuer großer Hotels“, so Alexander Schwarz, Geschäftsführer Airbnb Deutschland.



65 Prozent der vom Meinungsforschungsinstitut Kantar EMNID Befragten geben an, dass sie ihr Zuhause vermieten würden, wenn sie im Urlaub sind, 30 Prozent würden dies tun, wenn sie sich auf Geschäftsreise befinden. Die am häufigsten genannten Beweggründe für Home Sharing sind: Menschen aus anderen Kulturen/Ländern kennenlernen (59 Prozent*), sich den Urlaub finanzieren können (54 Prozent*), sich etwas zur Miete hinzuverdienen (50 Prozent*).