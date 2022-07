Undkrauss-Chef Krauß übergibt an Stefan Schwier

Die Undkrauss Bauaktiengesellschaft stellt die Weichen für eine stabile Zukunft. Dafür hat das Unternehmen einige wegweisende Veränderungen angestoßen. Unternehmensgründer Thorsten Krauß leitet aktiv den Generationenwechsel ein und übergibt zum 1. Juli 2022 seine CEO-Funktion an den bisherigen COO Stefan Schwier, der seit über 25 Jahren für Undkrauss tätig ist.

.

Thorsten Krauß wird künftig als Generalbevollmächtigter für die Unternehmensgruppe aktiv sein, die Kontakte zu entscheidenden Stakeholdern halten und Spezialaufgaben übernehmen. Er wird weiter eng mit dem Vorstand Stefan Schwier (CEO) und Johannes H. Klemm (CFO) zusammenarbeiten, insbesondere im Hinblick auf die strategische Ausrichtung des Unternehmens.



Um langfristig für die Zukunft gut aufgestellt zu sein und die Firma unabhängiger vom Gründer zu machen, hat das Führungstrio Krauß, Schwier und Klemm im vergangenen Jahr zudem begonnen, die Führungsstruktur des Unternehmens zu erweitern. Dabei war es dem gesamten Vorstand ein wichtiges Anliegen, eigene junge Talente bei Undkrauss zu fördern und ihnen schrittweise Führungsverantwortung zu übergeben. „Umso mehr freuen wir uns, dass wir zwei jüngere Führungskräfte aus dem eigenen Haus entwickeln und in den Eigentümerkreis von Undkrauss aufnehmen konnten. Sebastian Sack und Majd Zughaibi werden mit Wirkung zum 1. Juli 2022 ‚Equity Partner‘ unseres Unternehmens", so Krauß.



Sebastian Sack, Regionalleiter für die Region Nord bei Undkrauss, arbeitet bereits seit über 20 Jahren im Unternehmen und kennt das Thema Baustelle aus dem Effeff. Er ist ein erfahrener Ingenieur und Projektabwickler, der nachhaltig und zirkulär bauen kann und bereits über 200 Bauvorhaben erfolgreich umgesetzt hat.



Majd Zughaibi begann vor sechs Jahren im Unternehmen und wurde von Thorsten Krauß schrittweise in die Übernahme strategisch wichtiger Projekte eingeführt. Zughaibi treibt als Wirtschaftsingenieur Innovationen in der Baubranche voran und setzt sich für eine faire, nachhaltige und digitale Bau- und Immobilienwirtschaft ein.



Neben dem Vorstands-Duo und dem Generalbevollmächtigten Krauß sind damit jetzt auch zwei Führungskräfte der nächsten Generation in den Eigentümerkreis von Undkrauss aufgerückt.