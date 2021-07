Und das Potsdamer Kreativ Quartier heißt …? Kreativ Quartier Potsdam!

Gut zwei Wochen Zeit hatten die Potsdamerinnen und Potsdamer, um für einen von insgesamt fünf neuen Namensvorschlägen für das neue Quartier für die Kultur- und Kreativwirtschaft in Potsdam abzustimmen. Über 1.100 Stimmen wurden abgegeben, das Ergebnis war deutlich: Geht es nach der Potsdamer Bevölkerung, bleibt der „Arbeitstitel“ Kreativ Quartier bestehen. Auch die Fachjury kam im Vorfeld zu einem ganz ähnlichen Ergebnis; der neue Name steht damit fest: es bleibt der alte!

.

„Es kommt erstaunlich häufig vor, dass am Ende der Arbeitstitel das Rennen macht“, bemerkte Tim Renner schon in der dreistündigen Jurysitzung.



„Das Juryvotum hatte alle Jurymitglieder schon etwas überrascht“, erklärt Andrea van der Bel, eine der beiden Geschäftsführerinnen des für das Kreativ Quartier zuständigen Immobilienentwicklers Glockenweiß: „Dass die Potsdamerinnen und Potsdamer jetzt genauso entschieden haben, zeigt uns aber, dass wir auf der richtigen Fährte waren.“



„Ein Quartier, welches mit hohen Zielen politisch gewollt ist und dessen Konzeption alles erfüllt, darf gern einen programmatischen Namen tragen. Mit ,Kreativ Quartier‘ weiß jeder, was ihn erwartet, als ginge er ins Stilwerk oder in die Markthalle“, ergänzt Alexander Happ, einer der Geschäftsführer von Assiduus.



„Die Potsdamerinnen und Potsdamer haben abgestimmt und entschieden. Gemeinsam mit der Jury wurde jetzt der Name gefunden. ,Kreativ Quartier Potsdam‘ wird das neue kulturelle Herz von Potsdam heißen. Nun lasst uns gemeinsam daran arbeiten, dass das Quartier mit kreativem Leben gefüllt und so die Idee und Vision dieses Ortes aktiv gestaltet wird“, so Noosha Aubel.



Als neue Namensalternativen standen „STRÖM“, „KQSMOS“, „Seele Potsdam“, „Port“ oder „Neue Werke Potsdam“ von insgesamt fünf Kreativ-Agenturen aus Potsdam, Berlin und Hamburg zur Auswahl.



Der Favorit der Jury, der am Ende zu einem Drittel in die finale Entscheidung einfloss, wurde vor der Abstimmung nicht veröffentlicht. Ziel war es, ein möglichst unvoreingenommenes Meinungsbild zu erhalten, das dem Projektteam die finale Entscheidung erleichtern sollte, und das wurde erreicht.



In der Jury waren neben Immobilienentwickler Glockenweiß und Mitgesellschafter Assiduus die Potsdamer Beigeordnete für Bildung, Kultur, Jugend und Sport Noosha Aubel, die Referentin Digitalisierung und Kreativwirtschaft des Brandenburger Ministeriums für Wirtschaft und Energie Katja Dietrich-Kröck, Stefan Frerichs von der Potsdamer Wirtschaftsförderung, der Architekt des Gewinnerentwurfes für das Kreativ Quartier Andreas Michels und der ehemalige Berliner Staatssekretär für Kultur und Geschäftsführer von Motor Music Tim Renner vertreten.



Mit dem Kreativ Quartier entsteht in Potsdam ab 2023 ein neues Quartier für die Kultur- und Kreativwirtschaft. In dieser neuen Begegnungszone wird sich auf 25.000 m² ein nahezu unerschöpfliches Potential bündeln, mitten in Potsdam. Offen, tolerant und inklusiv. Ein Ort, an dem sich eine bestehende Künstlerszene sichtbar machen und mitteilen kann, wo kreativ Tätige sowohl wohnen als auch arbeiten können. Insgesamt sollen 8.000 m² Gewerbeflächen für Kunst- und Kulturschaffende, Kleinunternehmer und Startups zu je 9 Euro/m² zur Verfügung stehen – querfinanziert durch andere Gewerbemieter.