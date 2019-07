Flaschenpost und Liebherr Components kommen nach Mönchengladbach

Bienen + Partner konnte in den letzten Tag zweimal erfolgreich in Mönchengladbach vermitteln. Der Getränkesofortlieferdienst Flaschenpost mietete über den Immobilienberater insgesamt 8.147 m² Hallen- und Bürofläche an. Außerdem konnte für die Liebherr Components AG eine Büroeinheit mit ca. 133 m² im Büro-Ensemble „Paspartou“ gefunden werden.

.

Flaschenpost gibt es jetzt auch in Mönchengladbach

Ab Mitte August beliefert Deutschlands erster Getränkesofortlieferdienst auch Mönchengladbach. Bienen + Partner hat dem Unternehmen auf der Bonnenbroicher Straße 2-14 ca. 7.598 m² Hallenfläche sowie eine Büroeinheit mit ca. 549 m² vermittelt. Das Unternehmen beliefert Kunden dann nicht nur in Mönchengladbach, sondern auch in Korschenbroich, Viersen, Willich und Jüchen.



Die Kunden erhalten ihre Ware innerhalb von 120 Minuten nach der Online-Bestellung. Ermöglicht wird die zeitnahe Belieferung durch ein IT-System, das die Bestellungen zu intelligent geplanten Routen zusammenfasst und im Lager automatisiert vorbereitet. Hierbei werden unter Berücksichtigung von Umwelt- und Kostenaspekten bis zu 10 Bestellungen zu einer Route zusammengefasst.



Liebherr Components zieht ins „Paspartou“

Neben der Großanmietung in der Bonnenbroicher Straße konnte auch im Nordpark eine Bürofläche vermitteln werden. Die Liebherr Components AG hat eine Büroeinheit mit ca. 133 m² im 5. Obergeschoss des Bürogebäude-Ensembles „Paspartou“, Am Nordpark 3, angemietet. Mit der Eröffnung des Standortes in Mönchengladbach erweitert die Komponentensparte ihr Netzwerk in Deutschland. Vom Nordpark aus ist das Vertriebsbüro ab Ende August 2019 mit bis zu sechs Mitarbeitern für den europaweiten Vertrieb und Service der Produkte an Kunden außerhalb der Firmengruppe Liebherr zuständig.



„Der Standort erfüllt die logistischen Voraussetzungen für einen großen Einzugsbereich und soll Liebherr näher an seine bestehenden und zukünftigen Kunden bringen. Zudem sind wir im 'Paspartou' in einem top-modernen Gebäude angesiedelt, das uns für den Ausbau unserer Vertriebsaktivitäten optimale Voraussetzungen bietet“, so der Leiter des Vertriebsbüros Joachim Eußem.