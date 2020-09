UmweltBank erwirbt gesamtes ehemaliges GfK-Gelände in Nürnberg

Nachdem die UmweltBank bereits im vergangenen Jahr ein Teilgrundstück an der Ecke Nordwestring/Bielefelder Straße für den Bau ihres neuen Firmensitzes erworben hatte [wir berichteten], hat sie nun in einem zweiten Schritt das gesamte ehemalige GfK-Gelände gekauft. Das Unternehmen plant ein ökologisch und sozial nachhaltiges Stadtquartier mit Wohnraum, Kita, Gewerbe und öffentlichen Grünflächen.

.

Der neue Hauptsitz der grünen Bank wird ebenfalls Teil des Quartiers. Der bisherige Eigentümer, ein Joint Venture aus Pegasus Capital Partners und Art-Invest Real Estate, hatte in den vergangenen Jahren bereits ein städtebauliches Konzept entwickelt und mit der Stadt Nürnberg abgestimmt. Die UmweltBank möchte dieses Konzept entsprechend ihren eigenen Anforderungen im Schulterschluss mit der Stadt weiterentwickeln.



„Für unseren Hauptsitz haben wir bewusst diesen Standort gewählt, weil er hervorragend an den ÖPNV angebunden ist und wir mit dem bereits erschlossenen Gelände weiteren Flächenverbrauch vermeiden“, erklärt UmweltBank-Vorstand Goran Bašić. „Es ist ein echter Glücksfall, dass wir jetzt die Gelegenheit bekommen, auch das Gelände um unser Gebäude herum als ein grünes Stück Nürnberg zu gestalten.“



„Die Metropolregion Nürnberg ist und bleibt eines der wirtschaftsstärksten Gebiete der gesamten Bundesrepublik. Durch die gemeinsam mit Art-Invest Real Estate erarbeitete städtebauliche Konzeption am ehemaligen GfK-Gelände haben wir hervorragende Grundlagen für die Entwicklung eines modernen ökologischen Stadtquartiers geschaffen“, ergänzt Dr. Matthias Hubert, geschäftsführender Gesellschafter von Pegasus Capital Partners.



Lebenswerte Wohn- und Arbeitswelten für den Nürnberger Norden

Die Planungen für das neue Quartier stehen noch ganz am Anfang: Derzeit sichtet und bewertet die UmweltBank den bisherigen Stand der Planungen auf Möglichkeiten zur Weiterentwicklung. Ziel ist es, ein nachhaltiges und lebenswertes Stadtquartier nach hohen ökologischen und sozialen Standards zu errichten. Geplant sind unter anderem sozialer und bezahlbarer Wohnraum sowie Wohnraum für Studenten, eine Kita, Gewerbe und öffentliche Spiel- und Grünflächen.



„Wir freuen uns auf die zukünftige Quartiersentwicklung und sind gespannt, wie die UmweltBank den Stadtteil mit ihrer Unternehmensphilosophie und dem Fokus auf Innovation und Nachhaltigkeit langfristig prägen wird“, so Tobias Wilhelm, Niederlassungsleiter der Art-Invest Real Estate in München.



Für das neue Gebäude läuft aktuell ein europaweiter Architektur-Wettbewerb. Das Ergebnis wird Anfang Oktober veröffentlicht. Bei der Prämierung spielen insbesondere ökologische Aspekte eine wichtige Rolle, etwa der Einsatz von nachwachsenden Rohstoffen und erneuerbaren Energien sowie die Kreislauffähigkeit der verwendeten Baustoffe. Die besten Entwürfe und das Gewinnermodell werden ab Mitte Oktober im Foyer der UmweltBank am Laufertorgraben zu sehen sein.